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Космонавт Иван Вагнер снял с борта МКС старт ракеты с Байконура

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которая стартовала с Байконура в среду утром.

"Фаворы" (позывной экипажа - ИФ), поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать "Союз МС-17" уже через 2,5 часа", - написал Вагнер в своем твиттере. К сообщению он прикрепил два снимка, на которых виден взлет ракеты над поверхностью Земли.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала в 8:45 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур. Полет пилотируемого корабля впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов: стыковка корабля с модулем "Рассвет" запланирована на 11:52 по московскому времени. Это станет рекордом скорости полета к станции. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

Ранее двухвитковая схема полета к станции была отработана на грузовых кораблях "Прогресс". Предыдущий рекорд скорости принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", который достиг станции по той же двухвитковой схеме полета за 3 часа 18 минут.

На борту ТПК находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встретят российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые вернутся на Землю 22 октября.

Иван Вагнер МКС

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