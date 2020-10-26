Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В ходе исследований Луны с помощь летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксированы следы воды, сообщили в понедельник представители НАСА.

Открытие было сделано в рамках исследований, проводившихся на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

В миреРогозин заявил о неспособности США реализовать лунную программу без РФЧитать подробнее

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил в твиттере глава агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)".

Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Кейси Хоннибалл, которая изучает данные о возможных запасах воды на Луне, выступая на пресс-конференции в понедельник, сообщила, что на солнечной стороне Луны в рамках исследований, проводившихся с использованием обсерватории SOFIA, были "впервые зафиксированы молекулы воды".

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.

В миреВернувшийся с МКС экипаж начал отрабатывать посадку на ЛунуЧитать подробнее

В рамках амбициозной программы НАСА Artemis ("Артемида") в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда.

Как указывает НАСА, являясь источником воды, воздуха и топлива, они станут ключевым ресурсом для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

В 1970-х годах советский зонд впервые зафиксировал следы воды на поверхности Луны, а в 1990-х годах зонд НАСА Clementine обнаружил вблизи полюсов Луны лед, который мог бы обеспечивать обитаемую лунную станцию водой и топливом для космических миссий. В 2018 году НАСА заявило, что на Луне, несомненно, есть вода, однако размеры ее запасов до конца не исследованы.

НАСА Луна

Новости по теме

Новости

Правозащитники Белоруссии сообщили о 235 задержанных в понедельник

В Минске начали задерживать участников протестной акции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

Эрдоган призвал бойкотировать французские товары

Трамп высмеял Байдена, перепутавшего его имя

Торговая война с Китаем не способствовала росту промпроизводства в США

В Белоруссии в понедельник задержали больше 100 вышедших на протесты

Кремль назвал серьезным для РФ вопросом забастовки в Белоруссии

Кремль назвал серьезным для РФ вопросом забастовки в Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');