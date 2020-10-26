НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В ходе исследований Луны с помощь летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксированы следы воды, сообщили в понедельник представители НАСА.

Открытие было сделано в рамках исследований, проводившихся на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил в твиттере глава агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)".

Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Кейси Хоннибалл, которая изучает данные о возможных запасах воды на Луне, выступая на пресс-конференции в понедельник, сообщила, что на солнечной стороне Луны в рамках исследований, проводившихся с использованием обсерватории SOFIA, были "впервые зафиксированы молекулы воды".

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.

For the 1st time, molecular water was discovered on a sunlit surface of the Moon, suggesting water may not be limited to cold, shadowed places. Goddard postdoc Dr. Casey Honniball, made the discovery using NASA's @SOFIAtelescope airborne observatory. https://t.co/TUFKK8Rl9x pic.twitter.com/1wiy05yS4r — NASA Goddard (@NASAGoddard) October 26, 2020

В рамках амбициозной программы НАСА Artemis ("Артемида") в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда.

Как указывает НАСА, являясь источником воды, воздуха и топлива, они станут ключевым ресурсом для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

В 1970-х годах советский зонд впервые зафиксировал следы воды на поверхности Луны, а в 1990-х годах зонд НАСА Clementine обнаружил вблизи полюсов Луны лед, который мог бы обеспечивать обитаемую лунную станцию водой и топливом для космических миссий. В 2018 году НАСА заявило, что на Луне, несомненно, есть вода, однако размеры ее запасов до конца не исследованы.