Страны ЕC пока не выработали общую позицию по ДЗЯО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европейский союз как объединение государств не обсуждает отношение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу в пятницу. Об этом журналистам в пятницу сообщил на условии анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"У стран-членов ЕС нет никакой общей позиции или общего подхода к Договору о запрещении ядерного оружия, а также к тому, хорош он или плох. Сейчас между некоторыми членами ЕС идут дебаты, но не о том, присоединяться к этому договору или нет, а о том, полезен ли он", - сказал он.

Источник отметил, что дискуссия касательно ДЗЯО вызвана не нежеланием ЕС запретить ядерное оружие, а сомнениями в том, что он позволит достичь этой цели.