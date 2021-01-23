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Страны ЕC пока не выработали общую позицию по ДЗЯО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европейский союз как объединение государств не обсуждает отношение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу в пятницу. Об этом журналистам в пятницу сообщил на условии анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"У стран-членов ЕС нет никакой общей позиции или общего подхода к Договору о запрещении ядерного оружия, а также к тому, хорош он или плох. Сейчас между некоторыми членами ЕС идут дебаты, но не о том, присоединяться к этому договору или нет, а о том, полезен ли он", - сказал он.

Источник отметил, что дискуссия касательно ДЗЯО вызвана не нежеланием ЕС запретить ядерное оружие, а сомнениями в том, что он позволит достичь этой цели.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу 22 января. На сегодняшний день его ратифицировала 51 страна. Ядерные державы, в том числе Россия, в нем не участвуют. Среди стран ЕС единственной ядерной державой является Франция.

Договор предусматривает обязанность участников не разрабатывать и не применять ядерное оружие при любых обстоятельствах, а также не размещать на территории своей страны ядерное оружие других стран.

ЕС ДЗЯО

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