Генштаб предрек рост числа стран с ядерным оружием при разрушении ДНЯО

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Политика США, направленная на отказ от договорных обязательств в рамах ограничения ядерных вооружений, чревата негативными последствиями для всего мира, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил РФ.

"Под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разрушение ДНЯО может стать тем спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь "пороговых"", - говорится в статье представителей Генштаба ВС РФ, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы - начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС РФ Александр Хряпин.

"Что касается ДВЗЯИ, - говорится в статье, - то Россия взяла на себя соответствующие договору обязательства еще 20 лет назад. В то же время, американцы, подписав в 1996 году ДВЗЯИ, так до сих пор его не ратифицировали. Примечательно, что "союзником" США по подходам к этому договору является КНДР".

Авторы напоминают, что "в 2006 году эти две страны, в отличие от 172 государств, отказались принять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ".