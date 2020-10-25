Правозащитники заявили более чем о 40 задержанных в Белоруссии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Более 40 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Согласно данным "Весны", большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах.

Правозащитникам известно о задержаниях уже в десяти городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове и Новополоцке.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.