Оппозиция насчитала свыше 100 тыс. протестующих в Минске

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участниках несанкционированного протеста в последний день "народного ультиматума" в столице Белоруссии.

"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - сообщают оппозиционные telegram-каналы.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".