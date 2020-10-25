В Минске заработали закрытые перед началом протестов станции метро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минский метрополитен сообщил о возобновлении полноценной работы всех станций "подземки" белорусской столицы, где в воскресенье проходит очередная несанкционированная акция протеста.

Как говорится в его сообщении в Telegram, в 17:08 все станции метро открыты для пассажиров.

Однако, отмечается, что пока временно закрыт один вестибюль станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости). На предприятии уточнили, что поезда на этой станции останавливаются.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям.

На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.