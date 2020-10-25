Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила с понедельника "общенациональную забастовку" в Белоруссии.

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон", - заявила Тихановская в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам экс-кандидата, "вернуть закон" в стране поможет "главное мирное оружие - солидарность".

Тихановская 13 октября объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, по условиям которого он до 25 октября должен был объявить о своем уходе. В противном случае оппозиция планировала начать забастовку, блокировку дорог и "обвал продаж в государственных магазинах".