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Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила с понедельника "общенациональную забастовку" в Белоруссии.

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон", - заявила Тихановская в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам экс-кандидата, "вернуть закон" в стране поможет "главное мирное оружие - солидарность".

Тихановская 13 октября объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, по условиям которого он до 25 октября должен был объявить о своем уходе. В противном случае оппозиция планировала начать забастовку, блокировку дорог и "обвал продаж в государственных магазинах".

Белоруссия Светлана Тихановская

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