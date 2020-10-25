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Правозащитники сообщили о более 200 задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье превысило 210 человек

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На данный момент в списке правозащитников 216 человек. Некоторых уже отпустили из милиции. Задержания, по данным "Весны, проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилеве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице.

Ранее сообщалось о более ста задержанных.

Между тем начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что в ходе воскресных протестов пострадали два сотрудника органов внутренних дел. По его словам, в Центральном РУВД разбиты стекла. Видео с его комментарием разместило госагентство БелТА в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова также сообщила агентству "Интерфакс-Запад" о разбитых окнах и поврежденных стеклопакетах в Центральном РУВД Минска. Она напомнила, что ранее в районе этого РУВД силовики применили спецсредства против протестующих.

Представитель МВД добавила, что уточняются сообщения об инциденте со стрельбой на улице Орловской.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

13 октября лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, по условиям которого он до 25 октября должен был объявить о своем уходе. В противном случае оппозиция планирует начать забастовку, блокировку дорог и "обвал продаж в государственных магазинах".

Вечером в воскресенье Тихановская анонсировала начало общенациональной забастовки в Белоруссии с понедельника, 26 октября.

Белоруссия Минск

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