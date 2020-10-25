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Президент Азербайджана заявил о взятии города Губадлы в Карабахе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии под контроль ряда сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы", - написал Алиев в твиттере.

Ранее в воскресенье Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о новых боях в зоне карабахского конфликта. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, особенно тяжелые бои идут на южном направлении.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Хроника 27 сентября – 25 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Губадлы Ильхам Алиев

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