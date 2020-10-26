Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

В Степанакерте опровергают сообщения об обстреле территории Азербайджана армией Карабаха

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы (ВС) Армении в нарушении очередного соглашения о перемирии, достигнутого накануне вечером и вступившего в силу в 7:00 по московскому времени.

"ВС Армении, нарушив новый гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают город Тертер, а также села Тертерского района", - отмечается в сообщении.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергает заявление азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня.

"Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго соблюдают режим перемирия. Обвинения вражеской стороны не имеют ничего общего с действительностью и сделаны ею, чтобы подготовить информационную почву для дальнейших провокаций", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной НКР.

В ведомстве добавили, что Минобороны Азербайджана в понедельник около 08:00 (7:00 мск) до вступления в силу перемирия, "поспешило обвинить армянскую сторону в нарушении режима, однако спустя некоторое время удалило эту запись".

"Спустя несколько минут Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, сообщив, что армянская сторона ведет обстрел азербайджанских позиций на южном направлении", - заявили в оборонном ведомстве непризнанной республики.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Накануне главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Оно начало действовать с 08:00 местного времени (7:00 мск) 26 октября.

Это третья попытка сторон договориться о перемирии. Две предыдущие договоренности были нарушены менее чем через час после вступления в силу режима прекращения огня.