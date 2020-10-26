Курс турецкой лиры рекордно упал на усилении напряженности в отношениях с ЕС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры к доллару США упал до очередного рекорда, впервые достигнув отметки в 8 лир/$1, на фоне возросшей напряженности в отношениях Турции с Евросоюзом, а также с США.

Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении, в первую очередь, Франции, а также ответную реакцию на его слова со стороны ЕС.

На прошлой неделе Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после высказываний Эрдогана в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Эрдогану не понравились заявления Макрона в отношении мусульман и он сказал, что президенту Франции стоит "проверить психику".

В Париже эти заявления сочли неприемлемо грубыми. Неприемлемыми их назвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал Эрдогана "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказался по этому поводу, потребовав от Эрдогана уважения к Евросоюзу и странам региона.

Кроме того, Эрдоган заявил в воскресенье, 25 октября, что Турция не откажется от закупленных в России зенитных ракетных комплексов C-400, несмотря на угрозу американских санкций. Инвесторов также беспокоит позиция Турции по Нагорному Карабаху, которая тоже может привести к введению санкций в отношении страны Вашингтоном.

"Вы не понимаете, с кем имеете дело, - заявил Эрдоган, обращаясь к властям США. - Какими бы ни были ваши санкции, не тяните с ними".

Возросшая напряженность в отношениях Турции с США и ЕС усилила опасения экспертов, связанные с тем, как может развиваться ситуация в экономике страны, жестко контролируемой самим Эрдоганом, пишет газета Financial Times. За последние годы турецкий президент взял под беспрецедентный контроль многие институты в стране, в том числе, центральный банк, который является независимым лишь номинально.

На прошлой неделе турецкий ЦБ воздержался от снижения ставки, которого ждали инвесторы. По данным агентства Bloomberg, Центробанк в этом году потратил больше денежных резервов на поддержку лиры, чем любая другая крупная развивающаяся страна.

По данным на 13:00 по Москве 26 октября, курс доллара США составляет 8,0413 лиры (7,9592 лиры в пятницу), курс евро - 9,4938 лиры (9,4471 лиры в пятницу).