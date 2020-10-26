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В Еврокомиссии заявили, что свобода религии не должна мешать свободе мнения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия стремится защищать ценности Европейского Союза, которые включают и свободу религиозной практики, и свободу выражения мнения, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Целью всего европейского сообщества он назвал стремление к тому, чтобы в Европе все могли жить вместе и каждый мог практиковать свою религию и уважать при этом свободу другого выражать свое мнение. Он напомнил, что все эти принципы содержатся в договорах ЕС и в Хартии Европейского Союза об основных правах, которыми каждый должен руководствоваться.

Так он прокомментировал обострение отношений между Парижем и Анкарой.

После того, как в городе Конфлан-Сент-Онорин учитель истории Самюэль Пати был убит и обезглавлен за то, что показывал карикатуры на пророка Мухаммеда как пример выражения свободы мнения, президент Эммануэль Макрон пообещал жестче следить за распространителями идей радикального исламизма, оградить ислам во Франции от иностранного влияния, строже контролировать финансирование мечетей и изменить законы так, чтобы религия еще сильнее была отделена от государства.

После этого в мусульманских странах стали звучать призывы бойкотировать французские товары, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику. Франция затем отозвала посла из Анкары.

Еврокомиссия Евросоюз Эрик Мамер Турция Франция Германия

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