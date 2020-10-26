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Пенсионеры и студенты вышли на акцию протеста в центре Минска

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции протеста собрались днем на площади Независимости в Минске и начали шествие по центральному проспекту, сообщают очевидцы.

Сначала на площади собрались пенсионеры, которые выходят на акции протеста по понедельникам. Позже к ним присоединились студенты, и колонна начала шествие по проспекту Независимости. Правоохранительные органы пока не препятствуют проведению акции.

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В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. В забастовке присоединяются и предприятия частного бизнеса. Приходят также сообщения о сидячих забастовках в ряде белорусских вузов.

На улицах белорусской столицы с утра начали выстраиваться "цепи солидарности".

Белоруссия Минск

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