В Белоруссии опровергли сообщения о смерти студента от пулевого ранения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии опровергло информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста в воскресенье, 25 октября.

Как сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале в понедельник, распространяемая в интернете информация "о гибели студента Белорусского национального технического университета от пулевого ранения является фейком".

"Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - добавили там.

В пресс-службе также проинформировали, что всего за последние сутки, в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пятеро были госпитализированы.