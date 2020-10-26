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В МВД Белоруссии сообщили о попытках жечь покрышки в Минске

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция разыскивает неизвестных, которые жгли покрышки в нескольких районах Минска.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своём телеграм-канале сообщила, что первый очаг возгорания был зафиксирован в ночь с 25 на 26 октября на улице Кальварийской. По ее словам, неизвестные разбросали покрышки на проезжей части, облили их горючей жидкостью и подожгли.

Утром 26 октября горящая резина была обнаружена и на МКАД в Минске. В последующем в различных частях столицы сотрудники ГАИ нашли еще несколько схронов с покрышками, которые "были подготовлены для поджога и блокировки дорог".

"Во всех случаях на места происшествия направлялись наряды ГАИ, иногда в тушении огня участвовали сотрудники МЧС. Сейчас по всем фактам проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к правонарушениям", - заявила официальный представитель МВД.

Белоруссия Минск

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