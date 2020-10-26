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Группировка хакеров заявила о блокировании сайта Нацбанка Белоруссии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сайт Национального банка Белоруссии перестал загружаться, проблемы с доступом начались около 13:00 мск.

В пресс-службе Нацбанка заявили, что специалисты выясняют причины случившегося.

Между тем, о своей причастности к проблемам с доступом на сайт Нацбанка Белоруссии заявила анонимная хакерская группировка "Киберпартизаны".

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"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили...", - говорится в сообщении в телеграм-канале группировки.

В начале октября "Киберпартизаны" заявили о намерении атаковать сайты действующих в Белоруссии банков.

Первые сообщения о хакерских атаках на государственные сайты в Белоруссии появились в начале сентября.

Ранее белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

Белоруссия

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