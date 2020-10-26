В Белоруссии сообщили о подготовке к стачке на ряде крупных заводов

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рабочие ряда крупных промышленных предприятий Белоруссии намерены начать забастовку в связи с призывом находящейся в Литве экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к общенациональной стачке.

Так, белорусские телеграмм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на знаковых белорусских предприятиях - "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовку.

В частности, белорусский портал tut.by передает, что "рабочие МТЗ идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку". "Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют "Далучайся" (присоединяйся - ИФ)", - сообщает портал.

Издание "Наша Нива" написало, что "Цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода ОМОНа нет". "Рабочие начали остановку завода по техпроцессу", - говорится в сообщении.

"Радио Свобода" передало, что "на территорию "Гродно Азот" заехали две большие машины с ОМОНом. "Людей уговаривают начать работу. Над предприятием - красно-бело-красный флаг (протестный символ оппозиции - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем концерн "Белнефтехим" опроверг информацию, которую распространяют телеграмм-каналы, о забастовке на предприятии "Гродно Азот".

"Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграм-каналах не подтверждается", - заявил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Остальные предприятия концерна работают в штатном режиме", - добавил он.

Протесты в Белоруссии

Как сообщалось, в Белоруссии 79-й день подряд продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей республике проводятся мирные акции протеста, после которых начинаются жесткие задержания с применением спецсредств, в том числе светошумовых гранат и резиновых пуль.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. На прошлой неделе политические противники Лукашенко выступили с "ультиматомом Тихановской", в котором содержится призыв к общенациональной стачке в случае отказа белорусского лидера выполнить требования протестующих.