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Киргизского экс-премьера Исакова объявили в розыск

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Государственной службе исполнения наказаний.

По словам представителя службы, срок отпуска Исакова истек 12 октября, но он не вернулся в исправительную колонию. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Уклонение от наказания".

Смена власти в Киргизии

В ГСИН добавили, что за уклонение от наказания также разыскивается бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, приговоренный к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции.

Собеседник агентства отметил, что ГСИН не располагает информацией, пересекали ли границу Исаков и Ибраимов.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности экс-президента КиргизииАлмазбека Атамбаева. После этого суд в Бишкеке переел его под домашний арест. Таким же образом освобождены и другие бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии, которым предоставлен отпуск.

10 октября Генпрокуратура заявила, что экс-президент и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей под угрозой убийств и физической расправы над судьями и сотрудниками органов содержания, воспользовавшись сложившейся в ночь на 6 октября ситуацией.

Киргизия Сапар Исаков

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