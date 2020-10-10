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Генпрокуратура Киргизии сочла незаконным освобождение Атамбаева

Генпрокуратура Киргизии сочла незаконным освобождение Атамбаева
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (в центре)
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его сторонники в ночь на 6 октября покинули места содержания под стражей в нарушение закона, они были освобождены под угрозой расправы сотрудников СИЗО, заявили в субботу в Генпрокуратуре республики.

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"Нарушая установленный порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания, воспользовавшись сложившейся ситуацией в ночь с 5 на 6 октября 2020 года, экс-президент и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказаний", - сообщили в надзорном ведомстве Киргизии.

По данным Генпрокуратуры, в связи с этим в различных судебных органах и также следственной группой Военной прокуратуры республики рассматриваются и расследуются уголовные дела, фигурантами которых являются Атамбаев, экс-премьер Киргизии Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Также фигурантами дела стали экс-охранники Атамбаева Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев, экс-советник Атамбаева Фарид Ниязов, бывший вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, экс-депутат Равшан Жээнбеков, экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев.

"Побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия, досудебным производством, влекут установленную Уголовным кодексом Киргизии ответственность. Генеральная прокуратура требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры", - заявили в Генпрокуратуре.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест. Таким же образом освобождены и другие бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии.

Кроме того, 6 октября сообщалось об освобождении протестующими из заключения экс-депутата Садыра Жапарова, отбывавшего наказание по обвинению в захвате заложника. В субботу этот киргизский политик был утвержден парламентом республики на пост премьер-министра страны. В списке Генпрокуратуры Жапарова нет.

В минувшую пятницу Верховный суд Киргизии заявил, что говорить об оправдании Жапарова в настоящее время неправильно. "Верховный суд Киргизии направил дело Садыра Жапарова на досудебное производство", - сообщил представитель суда.

По словам собеседника агентства, Верховный суд Киргизии рассмотрел ходатайство Жапарова и его адвоката об отмене ранее вынесенных приговоров и о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Представитель Генеральной прокуратуры Киргизии также просил удовлетворить ходатайство адвоката Жапарова.

"Судебная коллегия удовлетворила ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных актов в отношении Садыра Жапарова и направила уголовное дело в Генеральную прокуратуру для проведения досудебного производства", - отметили в Верховном суде.

Ранее Шарабедин Токтосунов, адвокат Жапарова, заявил, что его подзащитный оправдан Верховным судом республики по делу о захвате заложника в 2013 году.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 10 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Алмазбек Атамбаев

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