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Китайский зонд привезет образцы лунного грунта впервые за 44 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" в понедельник по московскому времени после отделения от ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") успешно вышла на орбиту Земли, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

После серии маневров она выйдет на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Китайский зонд должен будет впервые за 44 года доставить с Луны на Землю новые образцы ее грунта.

Ракета с зондом стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 23:30 по московскому времени.

В рамках миссии станция должна совершить посадку в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны, собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

Посадка китайского зонда на Луне планируется 29 ноября. На ее поверхности он проведет не более одних лунных суток (14 земных дней) пока в районе посадки будет светло, поскольку аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Вся миссия займет 23 дня.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 326 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 391 грамм.

космос Луна Китай Чанъэ-5

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