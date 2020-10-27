В минском кардиоцентре отмененные из-за задержаний операции проведут в среду

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В минском РНПЦ "Кардиология" все операции, которые пришлось отменить из-за задержаний медиков 27 октября на акции протеста, пройдут 28 октября, пообещала директор центра Наталья Митьковская.

"Все операции, которые сегодня были отменены, будут проведены завтра. Так что завтра специалистам центра предстоит двойная нагрузка", - заявила она через телеграм-канал Минздрава Белоруссии.

Она отвергла утверждение источников "TUT.BY" о том, что из-за задержания была блокирована работа целого отделения для экстренных случаев. По ее словам, реакция остальных сотрудников объяснима в том, что они решили подождать своих коллег. "Но как только все вернулись на рабочие места, работа полностью восстановилась", - сказала директор РНПЦ.

Во вторник в РНПЦ проходит мастер-класс российских аритмологов. Митьковская пообещала, что он пройдет в полном объеме и будут прооперированы все четыре пациента, подготовленные к этому.

Всего, по ее словам, были задержаны 10 человек - рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Их забрали из милиции и доставили на работу. По словам директора РНПЦ, настроение у людей нормальное. "Конечно, никто не будет счастлив от того, что оказался в такой ситуации. Но они спокойно отреагировали на предложение поехать на рабочие места и продолжить работу", - отметила она.

Ранее в УВД Мингорисполкома заявили, что в один из отделов милиции доставили 11 медиков, участвовавших в акции протеста. Там подчеркнули, что речь о задержании не идет.

Утром сотрудники РНПЦ "Кардиология" сообщили "TUT.BY", что были задержаны по меньшей мере семь медиков центра, которые встали в цепь солидарности на проспекте Дзержинского.