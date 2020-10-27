В Минске в милицию доставили 11 врачей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Минске одиннадцать медиков, участвовавших в акции протеста, доставлены в Московское РУВД для разбирательства, сообщила представитель городского УВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Так она прокомментировала сообщение "TUT.BY" о том, что во вторник были задержаны семь медиков РНПЦ "Кардиология", которые встали в цепь солидарности на проспекте Дзержинского. По словам врачей, всего в акции участвовало от 20 до 25 медиков, большинство успели разбежаться, когда к цепи подъехали микроавтобусы милиции.

Ганусевич уточнила что медики не задерживались, их доставили в РУВД именно для разбирательства. "В отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях", - добавила она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, применения насилия к протестующим и удерживания политзаключенных.

Вынужденная уехать из страны экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призывала с 26 октября ко всеобщей забастовке.