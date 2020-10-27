Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что объявленная оппозицией общенациональная забастовка не состоялась.

"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", - сказал Головченко, комментируя призывы к общенациональной забастовке. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.

Головченко заявил, что "не преувеличивает угрозу от подобных призывов". В тоже время он обратился в том числе к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам. "Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", - считает он.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром 26 октября белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий, а также о том, что к ним присоединяются предприятия частного бизнеса. Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также на акции протеста на улицы Минска.

В правительстве Белоруссии заявляли, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.