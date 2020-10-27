К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В последних акциях протеста против карантинных мер в Италии принимали участие ультралевые и ультраправые активисты, а также футбольные фанаты, газета La Repubblica называет их "профессиональными хулиганами". Из-за них изначально мирные протесты переходили в беспорядки и стычки с полицией.

Издание напоминает, что еще весной, когда в Италии вводились первые карантинные меры из-за коронавируса, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе и шеф полиции страны Франко Габриэлли говорили, что опасаются подобных эксцессов. Сейчас полицейские узнают хулиганов в лицо.

Вечером в понедельник протесты против новых ограничений прошли в Турине, Милане, Риме, Неаполе, Триесте и Палермо, всего в примерно десятке городов. В Турине протестующие бросали в полицию "коктейли Молотова", в Милане полиция применяла слезоточивый газ, а в ответ демонстранты бросали камни, петарды и бутылки.

La Repubblica пишет, что после мирных акций рестораторов и барменов, которые еще не пришли в себя после первой волны коронавируса и теперь опасаются разорения, на улицы выходят радикалы, которые разоряют летние террасы общепита, грабят магазины, бьют стекла и нападают на полицейских.

После беспорядков есть пострадавшие и задержанные.

Правительство Италии с вечера 26 октября по 24 ноября ввело новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 18:00 понедельника должны были закрыться спортзалы, театры и кинотеатры, а общепиту разрешили принимать клиентов до шести вечера. Три четверти всех занятий в школах и университетах будут проводиться онлайн. Однако большинство остальных организаций смогут продолжать работу. Отдельные провинции Италии также ввели на своих территориях комендантский час.

По последним данным счетчика Worldometers, в Италии с начала пандемии было выявлено 542 789 случаев заражения коронавирусом, 37 479 заболевших умерли.