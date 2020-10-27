Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В последних акциях протеста против карантинных мер в Италии принимали участие ультралевые и ультраправые активисты, а также футбольные фанаты, газета La Repubblica называет их "профессиональными хулиганами". Из-за них изначально мирные протесты переходили в беспорядки и стычки с полицией.

Экономический кризис

Издание напоминает, что еще весной, когда в Италии вводились первые карантинные меры из-за коронавируса, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе и шеф полиции страны Франко Габриэлли говорили, что опасаются подобных эксцессов. Сейчас полицейские узнают хулиганов в лицо.

Вечером в понедельник протесты против новых ограничений прошли в Турине, Милане, Риме, Неаполе, Триесте и Палермо, всего в примерно десятке городов. В Турине протестующие бросали в полицию "коктейли Молотова", в Милане полиция применяла слезоточивый газ, а в ответ демонстранты бросали камни, петарды и бутылки.

La Repubblica пишет, что после мирных акций рестораторов и барменов, которые еще не пришли в себя после первой волны коронавируса и теперь опасаются разорения, на улицы выходят радикалы, которые разоряют летние террасы общепита, грабят магазины, бьют стекла и нападают на полицейских.

После беспорядков есть пострадавшие и задержанные.

Правительство Италии с вечера 26 октября по 24 ноября ввело новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 18:00 понедельника должны были закрыться спортзалы, театры и кинотеатры, а общепиту разрешили принимать клиентов до шести вечера. Три четверти всех занятий в школах и университетах будут проводиться онлайн. Однако большинство остальных организаций смогут продолжать работу. Отдельные провинции Италии также ввели на своих территориях комендантский час.

По последним данным счетчика Worldometers, в Италии с начала пандемии было выявлено 542 789 случаев заражения коронавирусом, 37 479 заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Октябрь.

23
Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге воннослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни
Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Италия МВД коронавирус Милан Турин Неаполь

Новости по теме

Новости

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи

Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

В посольстве РФ в США заметили усложнения работы СМИ из-за ограничений по визам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');