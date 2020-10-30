Суточный прирост COVID-19 в Италии превысил 31 тысячу случаев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Италии за сутки выявили рекордные 31 084 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Ansa со ссылкой на данные Минздрава. Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен накануне - 26 831 заболевший.

За сутки умерли 199 заболевших, всего с начала пандемии в Италии зафиксирован 38 321 летальный исход с COVID-19.

Врачи обеспокоены скоростью распространения инфекции и опасаются, что придется снова вводить карантин, пишет Corriere della Sera. Наибольше опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д'Аосте.

По данным счетчика Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случая заражения коронавирусом.