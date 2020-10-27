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Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии за организацию и участие в массовых беспорядках завели более 500 уголовных дел. Об этом рассказал замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в Минске. Сербун заметил, что протестное движение радикализируется, а его участники все чаще проявляют насилие против сотрудников правоохранительных органов.

Сербун заявил, что по каждому заявлению о неправомерных действиях милиции проводят проверки и судебно-медицинские экспертизы. Следователи проверят правомерность действий самих заявителей.

Сербун также отметил, что все силы Следственного комитета на данный момент брошены на более активное расследование таких дел.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск Андрей Сербун

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