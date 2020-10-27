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Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал белорусов продолжать забастовку не на улицах городов, а в учреждениях и на предприятиях.

"Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений",- говорится в сообщении в телеграм-канале Латушко во вторник.

Член президиума Коордсовета отметил, что это нужно для того, чтобы "поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу, который идет на жесткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь".

Латушко заявил, что все уволенные во время забастовки будут восстановлены, арестованные – освобождены, незаконно осужденные – оправданы.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Кроме того, к ним присоединяются предприятия частного бизнеса.

Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также на акции протеста на улицы Минска.

В правительстве Белоруссии заявляли, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.

Забастовка в Белоруссии

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Белоруссия Павел Латушко

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