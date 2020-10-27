Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Либертарианцы подали заявку на пикет у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в префектуру ЦАО Москвы на проведение 1 ноября пикета у здания посольства Белоруссии, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что активисты намерены выступить против насилия в отношении демонстрантов со стороны силовых структур Белоруссии.

В пресс-службе партии сообщают, что активисты во время пикета будут соблюдать санитарные меры против коронавируса - сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты.

Планируется, что в пикете будут участвовать 25 человек.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Москва

Новости по теме

Новости

Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Более тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');