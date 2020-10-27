Либертарианцы подали заявку на пикет у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в префектуру ЦАО Москвы на проведение 1 ноября пикета у здания посольства Белоруссии, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что активисты намерены выступить против насилия в отношении демонстрантов со стороны силовых структур Белоруссии.

В пресс-службе партии сообщают, что активисты во время пикета будут соблюдать санитарные меры против коронавируса - сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты.

Планируется, что в пикете будут участвовать 25 человек.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.