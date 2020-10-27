Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Работа светофоров была нарушена на пяти перекрестках белорусской столицы во вторник, сообщили в МВД.

"Злоумышленники повредили провода шести светофоров на перекрестках Партизанский проспект - улица Ванеева, Партизанский проспект - улица Буденного, Партизанский проспект - улица Кошевого, проспект Рокоссовского - улица Ванеева", - говорится в сообщении.

На места происшествий прибыла следственно-оперативная группа, столичная Госавтоинспекция с привлечением специалистов устранила неполадки и стабилизировала движение на участках.

Во время возникших неполадок на круговом перекрёстке проспекта Рокоссовского - улицы Ванеева произошло ДТП с участием двух машин, пострадавших нет, отметили в МВД.

Призывы к повреждению светофорных объектов были опубликованы на некоторых телеграм-каналах, добавили там. Виновники устанавливаются, сообщили в ведомстве.