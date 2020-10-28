Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в воскресенье в Минске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске на улице Орловской, чтобы обезопасить людей. Он сказал это в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

По его словам, целью протестующих был захват центра города. Когда это не удалось, они направились в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы", – сказал президент Белоруссии.

После этого Лукашенко отметил, что отдал приказ разогнать толпу.

"Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это не нормально, это не терпимо", – заявил он.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.