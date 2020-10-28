Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Режим обязательного ношения медицинских масок начался в России. Носить маски положено в общественных местах. Общественными местами считаются любые пространства в помещениях и на улице, где может находиться более 50 человек.

– Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии. Следственный комитет отметил радикализацию протестов. Милиция проверит всех заявителей на сотрудников правопорядка.

– Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса. Он восстанавливается после заражения. Сегодня Виктюку исполнилось 84 года.

– Бартомеу покинул пост президента ФК "Барселона". Остальные члены совета директоров покинут свои посты. Бартомеу работал президентом клуба с 2014 года.

– "Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА. "Бавария" дважды выходила вперед в матче. Немецкий клуб закрепился на первом месте в группе А Лиги чемпионов, а "Локомотив" оказался на третьем.