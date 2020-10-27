Рубль вечером заметно усилил падение к доллару и евро

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили рост и уверенно поднимаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 76,96 руб./$1 в 19:00, что на 57,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,07 руб./EUR1, подорожав на 82 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,53 копейки - до 83,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Давление на глобальных инвесторов оказали свидетельства ухудшения потребительского доверия в США из-за увеличения числа новых случаев заражения COVID-19 в стране, так как это может привести к новым ограничениям в работе бизнеса и жизни людей.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сентябрьское значение оценивалось в 101,8 пункта. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре поднялся до 104,6 пункта с 98,9 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 98,4 пункта со 102,9 пункта.

В стране два дня подряд (в пятницу и субботу) фиксировалось более 83 тыс. случаев заболевания в день, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на воскресенье среднее число новых случаев за минувшую неделю составило рекордные 68,77 тыс. в день.

Заболеваемость COVID-19 во многих европейских странах также растет. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для экономики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, однако национальных ограничений можно будет избежать. "Сейчас мы значительно отстаем (в борьбе с вирусом) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер", - заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время онлайн-брифинга.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Власти Чехии решили ввести комендантский час по всей стране ежедневно с 21:00 по 5:00, поскольку другие меры, направленные на то, чтобы сдержать COVID-19, не дали желаемого результата. В стране и ранее действовали специальные меры безопасности, призванные сдержать вирус, но власти признали, что они не сработали, поэтому принято решение с 28 октября ввести комендантский час.

Трейдеры продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продолжает надеяться на сделку с Белым домом до президентских выборов, сообщил ее пресс-секретарь Дрю Хэмилл. В то же время, как отмечает CNBC, между сторонами сохраняются разногласия по поводу национальной стратегии тестирования на коронавирус.

В центре внимания рынка на этой неделе – заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Эксперты отмечают наличие у ЕЦБ достаточных оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования с учетом возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Они не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг, но рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Цены на нефть эталонных марок во вторник повышаются на фоне сообщений о приближении к США урагана "Зета".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 увеличилась на 1,93% - до $41,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 2,36% к уровню предыдущей сессии - до $39,47 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.

Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду, пишут американские СМИ.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в первой половине дня во вторник торговался относительно нейтрально и к доллару, и к евро, однако во второй половине сессии волатильность в обеих парах повысилась и нацвалюта начала сдавать позиции. "Сохранение ключевой ставки Банком России в пятницу, а также заявление регулятора об очередном увеличении объема продаж валюты на рынке с 26 октября поддержали рубль, который в ходе торгов в понедельник подходил вплотную к отметке 76 руб./$1, в то время как курс европейской валюты к рублю опускался ниже 90 руб./EUR1. Тем не менее, во вторник рубль не смог продолжить положительную динамику предыдущих дней, несмотря на укрепление нефтяных котировок. Нефть растет в связи с остановкой в Мексиканском заливе около 16% добывающих мощностей ведущими компаниями из-за угрозы со стороны урагана Zeta", - говорит Беспалов.

Он отметил, что на курс рубля продолжает оказывать влияние снижение интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе, из-за статистики по заболеваемости коронавирусом. "Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в мире перешагнуло отметку в 400 тыс. и пока продолжает удерживаться выше этого уровня. Несмотря на более мягкий характер ограничительных мер и не такую ярко выраженную реакцию рынка на рост заболеваемости, какой она была в марте, дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации может отрицательно сказаться на курсах валют развивающихся стран и на ценах энергоносителей", - отмечает Беспалов.

По его словам, позднее на неделе влияние на валютный рынок могут оказать данные по ВВП США и еврозоны за третий квартал (четверг и пятница), а также итоги заседания ЕЦБ (четверг). "Из внутренних событий на курс рубля ограниченное влияние могут оказать результаты аукционов по размещению ОФЗ, которые Минфин РФ традиционно проводит по средам. В этот раз он предложит инвесторам флоатеры 29019 с погашением в июле 2029 года и бумаги с постоянным купоном ОФЗ 26235 с погашением в марте 2031 года", - полагает Беспалов.

ЦБ РФ с 19 по 21 и 23 октября продавал валюту на 8,6 млрд рублей в день, 22 октября - на 8,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 43,1 млрд рублей против 34,8 млрд рублей неделей ранее.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

С понедельника, 26 октября, с учетом необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций "Аэрофлота", ЦБ РФ увеличил данный объем до 4 млрд рублей в день.

22 октября за счет средств ФНБ было приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 28 октября на 1,13 копейки, до 76,4556 руб./$1, и опустил курс евро на 9,37 копейки, до 90,3552 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 11,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,531 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 31,42 копейки и составил 76,6778 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 426,485 млн, из которых $722,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 703,708 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,06 копейки, до 90,3353 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 35,67 копейки и составил 90,5999 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR417,951 млн, из которых EUR153,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,041 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.