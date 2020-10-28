Ученые нашли коралловый риф выше Эмпайр-Стейт Билдинг

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Австралийские специалисты нашли 500-метровый риф в составе Большого барьерного рифа. Он превосходит в высоту такие сооружения, как Эмпайр-Стейт Билдинг в Нью-Йорке и башни Петронас в Куала-Лумпуре.

Как сообщается на сайте Института океанологии Шмидта, это первая подобная находка за 120 лет. Риф сначала был замечен с судна "Фалкор", которое задействовано в картографировании северной части Большого барьерного рифа. Затем для съемки найденного объекта был спущен робот SuBastian.

Ранее в этом году специалисты Института океанологии Шмидта также обнаружили в районе рифа Нингалу самое длинное морское существо - 45-метровую сифонофору. Кроме того, были найдены 30 новых видов морских обитателей.