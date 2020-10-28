Эрдоган подал иск против журнала Charlie Hebdo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в прокуратуру жалобу на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на него, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По информации агентства, адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле.

Он отметил, что "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободой слова".

Ранее турецкая прокуратура начала расследование в отношении Charlie Hebdo.

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду. На ней изображен улыбающийся Эрдоган, он сидит в трусах на диване и приподнимает подол платья женщины в хиджабе, приговаривая: "О! Пророк!". Подпись к рисунку: "Эрдоган. Когда речь - о его личной жизни - очень забавный".

Агентство "Анадолу" сообщило, что Эрдоган отказался смотреть карикатуру на себя в Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал доработать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать французский импорт.