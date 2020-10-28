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Эрдоган отказался смотреть карикатуру на себя в Charlie Hebdo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что даже не собирается смотреть на последний выпуск французского журнала Charlie Hebdo, который поместил на обложку карикатуру на него, сообщает агентство "Анадолу".

"Турецкий президент заявил, что он даже смотреть не будет на последний выпуск Charlie Hebdo, который опубликовал отвратительные так называемые карикатуры, предположительно, на него", - пишет агентство.

Турецкая прокуратура, со своей стороны, объявила, что начала расследование в отношении журнала.

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду. На ней изображен улыбающийся Эрдоган, сидящий в трусах на диване. Он приподнимает подол платья женщины в хиджабе и говорит "О! Пророк!". "Эрдоган. Когда речь - о его личной жизни - очень забавный", - говорится в подписи к рисунку.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Франция Charlie Hebdo Эммануэль Макрон

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