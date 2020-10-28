В Иране 27 из 31 провинции признаны "красными зонами" по коронавирусу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Иран объявил "полномасштабную войну" коронавирусу на фоне стремительного роста в стране количества случаев инфицирования и смертей от последствий COVID-19, заявила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

Она отметила, что 27 из 31 иранской провинции признаны "красными зонами", то есть территориями с самым высоким уровнем заражения. Более половины летальных исходов приходится на столичную провинцию Тегеран.

В Иране за последние сутки скончались 415 человек с коронавирусом, общее число умерших превысило 33,7 тыс. человек. За последние сутки в стране COVID-19 подтвердили еще у 6 824 пациентов, 2 490 пациентов госпитализированы.

Днем ранее в Иране умерли 346 инфицированных коронавирусом. Президент Ирана Хасан Рухани ранее пообещал наказывать людей и владельцев бизнеса, которые не соблюдают меры предосторожности.

Всего за время эпидемии в Иране зарегистрировали более 581,8 тыс. зараженных. Более 463,6 тыс. из них выздоровели. Еще почти 5 тыс. человек госпитализированы в состоянии тяжелой тяжести.