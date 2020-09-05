В Иране начался учебный год через семь месяцев перерыва из-за COVID-19

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Школьники и студенты в Иране с субботы вернулись к учебному процессу в образовательных учреждениях, который был прерван пандемией коронавируса COVID-19 несколько месяцев назад, сообщает Associated Press.

"Образование в нашей стране не будет закрыто даже в самой худшей из ситуаций", - заявил в ходе видеообращения президент страны Хасан Рухани.

Он отметил, что учеба 15 млн студентов и школьников Ирана не менее важна, чем слаженная работа системы здравоохранения. Рухани добавил, что в образовательных учреждениях должны действовать серьезные меры защиты. До этого в Иране применили методы дистанционного обучения.

В Иране с начала пандемии выявили более 382 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались с COVID-19 около 22 тыс. человек.