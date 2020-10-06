Более 20 стран призвали США снять санкции, мешающие борьбе с пандемией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китай и еще 25 государств обратились с призывом к США и другим западным странам немедленно снять санкции для того, чтобы эффективнее реагировать на пандемию коронавируса COVID-19, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на совместное заявление.

"Мы используем эту возможность для призыва к полному и немедленному снятию односторонних принудительных мер для того, чтобы обеспечить всеобъемлющее и эффективное реагирование на COVID-19 со стороны всех членов международного сообщества", - говорится в совместном заявлении 26 государств.

"Глобальная солидарность и международное сотрудничество являются самым мощным оружием в преодолении COVID-19", - отмечают страны.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая от имени 26-ти стран в комитете по правам человека Генассамблеи ООН, заявил, что односторонние принудительные меры нарушают Устав ООН, принцип многосторонних отношений, а также подрывают права человека.

В заявлении говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвали к отмене санкций, которые подрывают способность стран реагировать на пандемию.

Среди стран, поддержавших заявление, - Куба, КНДР, Иран, Россия, Сирия и Венесуэла.