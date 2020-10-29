Стороны конфликта в Нагорном Карабахе заявили о ночных обстрелах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана ночью подвергли ракетному обстрелу столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) город Степанакерт, по предварительным данным, пострадавших и жертв нет, сообщает комитет по ЧС Карабаха.

Между тем, министерство обороны НКР заявило об уничтожении силами ПВО турецкого ударного беспилотника "Байрактар".

В Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщили об обстрелах населенных пункты вблизи прифронтовой зоны и позиций подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта в течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября.

"Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", - отмечается в сообщении.

"Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, два РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника", - добавили в военном ведомстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, несмотря на три договоренности о "гуманитарном перемирии" в зоне конфликта.