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Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда

Армянская сторона отвергает обвинения

Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обстрела азербайджанского города Барда с армянской стороны достигло 20 человек, заявил в среду помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он пригласил сотрудников международных правозащитных организаций посетить город и засвидетельствовать разрушения. "Это были ни в чем не повинные мирные люди. ВС Армении использовали кассетные ракеты "Смерч". Мы приглашаем Human Right Watch и Amnesty International посмотреть на место преступления", - заявил Гаджиев.

Между тем, по данным генеральной прокуратуры Азербайджана, число погибших в результате обстрела Барды составляет 19 человек, более 60 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 40 раненных.

Первоначально Генпрокуратура сообщала о минимум троих погибших в результате обстрела с использованием запрещенных конвенцией кассетных боеприпасов. По данным надзорного ведомства, удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Со своей стороны министерство обороны Армении не подтверждает заявление азербайджанской стороны о нанесении ударов по азербайджанскому городу Барда с армянской стороны.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО "Смерч" по городу Барда, безосновательное и лживое", - написала ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, несмотря на три договоренности о "гуманитарном перемирии" в зоне конфликта.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах Барда

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