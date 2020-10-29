Запуск Spotify в РФ оказался самым успешным в истории сервиса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам третьего квартала отметил, что выход на российский рынок на сегодняшний день является самым успешным запуском для компании.

Рост числа пользователей сервиса в годовом выражении в Северной Америке и Европе ускорился на 400 и 100 базисных пунктов соответственно. В Латинской Америке количество пользователей выросло на 30%, в остальных странах – на 51%.

Уверенный рост числа пользователей Spotify также объясняется успешной маркетинговой кампанией в Индии и превзошедшими ожидания результатами запуска сервиса в России, СНГ и на Балканах.

Spotify ожидает, что в четвертом квартале число пользователей вырастет до 340-345 млн. По прогнозу компании, количество платных подписчиков составит к концу года 150-154 млн.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) увеличилось на 29%, до 320 млн человек, превысив прогноз компании. Количество платных подписчиков выросло на 27% в годовом выражении, до 144 млн.

Финансовая отчетность за III квартал

В пресс-релизе Spotify сообщается, что в III квартале компания получила чистый убыток, но выручка сервиса выросла.

Чистый убыток в июле-сентябре составил 101 млн евро, или 0,58 в расчете на акцию, по сравнению с 241 млн евро, или 0,36 евро на акцию, за аналогичный период 2019 года.

Квартальная выручка компании выросла до 1,975 млрд евро с 1,731 млрд евро, оправдав собственный прогноз Spotify. Выручка от подписки в минувшем квартале увеличилась на 15%, до 1,79 млрд евро, совпав с ожиданиями компании. Рекламные доходы увеличились на 9%, до 185 млн евро, и оказались выше прогноза Spotify.

Spotify также прогнозирует выручку на уровне 2-2,2 млрд евро в текущем квартале.

Spotify, запущенный в 2008 году, доступен более чем в 90 странах. В России сервис официально заработал с 15 июля.

Котировки акций Spotify, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упали на предварительных торгах в четверг на 4%. С начала года капитализация компании повысилась на 84,7%, до $53 млрд.