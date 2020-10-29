Во Франции предотвращено еще одно нападение на религиозной почве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Во французском Лионе задержан вооруженный мужчина, который был одет в традиционную афганскую одежду, сообщают местные СМИ.

"У него был 30-сантиметровый нож и, похоже, он был готов к действиям", - цитируют СМИ мэра второго округа Лиона Пьера Оливье.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого допрашивают, после чего он будет направлен на психиатрическое обследование.

Ранее в четверг вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были нанесены раны в область шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу.

Сейчас совершивший нападения человек находится в одной из городских больниц. По данным СМИ, злоумышленник оказался 21-летним гражданином Туниса.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.