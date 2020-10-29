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Нападавшим в Ницце оказался 21-летний тунисец

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Человек, убивший трех человек в церкви в Ницце – гражданин Туниса, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на собственные данные.

Издание отмечает, что террористу – 21 год. Следователи называют его Брахимом А.

В полиции склоняются к версии, что он действовал без сообщников.

Ранее в четверг мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что этот человек даже после задержания, когда ему оказывали медпомощь, выкрикивал "Аллах акбар".

В четверг утром вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Все они получили серьезные раны в области шеи. Одной из женщин удалось выбежать из церкви, но позже она скончалась от полученной раны.

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Очевидец нападения вызвал полицейских. Они быстро прибыли к месту происшествия и открыли огонь по террористу. Он был ранен и сейчас находится в больнице.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "актом исламистского терроризма".

В Ницце несколько лет назад уже была кровопролитная террористическая атака с участием уроженца Туниса. Вечером 14 июля 2016 года сразу же по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной на большой скорости врезался грузовой автомобиль и проехал около 2 км, давя людей. В результате теракта погибли 86 человек, свыше 200 получили травмы. 31-летний террорист Мухаммед Булель был застрелен полицейскими.

Нападение на церковь в Ницце

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Франция Ницца

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