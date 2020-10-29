Германия усилит полицейский контроль из-за коронавируса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Германия усилит полицейский контроль для борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер.

Въезд в Германию из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу будет контролироваться в аэропортах, на вокзалах, в зонах пограничного контроля, сказал Зеехофер в интервью таблоиду Bild.

По его словам, работа полиции будет активизирована в радиусе 30 километров от государственных границ. Помимо этого, федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет тысячи дополнительных сотрудников для недопущения нарушений общественного порядка. "Контроль - это решающий аспект для успеха принятых мер", - сказал Зеехофер.

Полиция будет контролировать ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, а также соблюдение правила не собираться группами в количестве больше 10 человек в общественных местах.

Накануне, 28 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о новых ограничениях по коронавирусу - в стране со 2 ноября и как минимум до конца месяца будут закрыты множество общественных мест - оперы, концертные залы, музеи, ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки. Также закрывают свои двери бары, клубы, дискотеки и другие общественные заведения.