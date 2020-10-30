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Глава Wirecard сотрудничал с австрийской спецслужбой

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Разыскиваемый в Германии топ-менеджер скандально известной компании Wirecard Ян Марсалек сотрудничал с австрийской спецслужбой, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, генпрокуратура ФРГ в настоящее время проверяет его деятельность в этой сфере. Ведомство считает, что Марсалека, который родился в Австрии, "в качестве доверенного лица сопровождал сотрудник австрийского ведомства по защите конституции и противодействию терроризму BVT". Источник этой информации – ответ прокуратуры на письменный запрос депутата от фракции "Левых" Фабио де Мази.

По данным газеты, сотрудники немецких правоохранительных органов давно знали о связях Марсалека с австрийской разведкой, но проинформированы они были не австрийскими коллегами. Не исключено, что Марсалек занимался в Германии шпионажем в пользу Австрии. В частности, в июле австрийская газета Presse сообщала, что Марсалек передал полученную из ведомства BVT и из МВД республики информацию правопопулистской Австрийской партии свободы.

Представители австрийских ведомств и министерств не комментируют эту информацию и ссылаются на "правовые ограничения". От комментариев отказалось и австрийское ведомство федерального канцлера.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Марсалек может скрываться в России.

Компания Wirecard, которая занимается банковскими операциями, была основана в 1999 году как стартап. В июне 2020 года компания провела операции на сумму в 1,9 млрд евро, а через несколько дней после этого объявила о банкротстве.

Германия Wirecard Ян Марсалек

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