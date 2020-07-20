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Источник сообщил, что скрывающийся топ-менеджер Wirecard границу РФ в пунктах пропуска не пересекал

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер технологической компании Wirecard Ян Марсалек, заподозренный в хищении миллиардов евро в Германии, не пересекал государственную границу РФ в пунктах пропуска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в российских властных структурах.

"Государственную границу России в международном пункте пропуска он не пересекал", - сказал собеседник агентства, комментируя пуьликации немецких СМИ о том, что Марсалек сейчас находится в подмосковном частном доме под контролем российских спецслужб.

Источник сказал также, что российские власти Марсалека не преследуют. "Уголовные дела в отношении Марсалека в России не возбуждались, в российских базах розыска он не числится, запроса о его выдачи официально никто не получал", - указал источник.

При этом источник не располагают информацией о местонахождении Марсалека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о том, что Марсалек якобы находится в РФ.

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Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнесе, юридических и дипломатических кругах сообщила, что разыскиваемый за мошенничество в крупных размерах бывший топ-менеджер Wirecard Марсалек может быть в России. Как утверждает издание, Марсалек находится в убежище на западе Москвы под наблюдением ГРУ, перед этим он перевел существенные суммы в биткоинах из Дубая в Россию.

Ранее журнал Spiegel в сотрудничестве с платформой журналистских расследований Bellingcat сообщил, что Марсалек бежал в Белоруссию. Предполагается, что 18 июня из Клагенфурта в Австрии Марсалек через Таллин отправился в Минск, но из-за конфликта между российским руководством и президентом Белоруссии Александром Лукашенко для ГРУ было слишком рискованно оставлять Марсалека в соседней стране, утверждает газета.

По данным издания, Марсалек часто бывал в России. "Только во время своих частых поездок в Россию 40-летний мужчина использовал шесть паспортов", - указывает Handelsblatt. По данным Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек бывал в России более 60 раз, в том числе, в Чечне.

Компания Wirecard, которая занимается банковскими операциями, была основана в 1999 году как стартап. В июне 2020 года компания провела операции на сумму в 1,9 млрд евро, а через несколько дней после этого объявила о банкротстве.

Россия Wirecard Ян Марсалек

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