Глава КС Украины обвинил окружение Зеленского в планах создать "послушный" суд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий считает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено создать "послушный" суд.

"Цель... - создание послушного "кнопочного" суда... Я даже не обвиняю президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

В ходе пресс-конференции Тупицкий также заявил, что внесенный Зеленским в парламент законопроект о прекращении полномочий состава КС имеет признаки конституционного переворота.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Украинское правительство на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО приняло распоряжение, обязавшее НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (которое не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.