Walmart убрал оружие с прилавков в США на случай гражданских волнений

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сеть американских универмагов Walmart накануне президентских выборов убрала с прилавков магазинов в США оружие, ссылаясь на опасения, что возможны гражданские волнения, сообщает портал Axios.

"Мы видели отдельные проявления "гражданских волнений" и, как мы делали во множестве случаев за последние несколько дней, мы убрали наше оружие и боеприпасы с прилавков в качестве меры предосторожности ради безопасности наших сотрудников и клиентов", - заявил порталу представитель Walmart.

Он добавил, что компания приняла такое решение из-за недавних протестов в Филадельфии. В этом штате беспорядки начались после того, как полиция застрелила 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса.

В четверг глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что, по его мнению, накануне президентских выборов 3 ноября риск гражданских волнений по всей стране возрастает.

"Я обеспокоен, что наш народ настолько разделился, и обработка результатов выборов потенциально может занять дни или недели, есть риск гражданских волнений в стране", - приводит слова Цукерберга телеканал CNBC.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Байден. В этот день американцам также предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.