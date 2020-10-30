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Россия не отправит наблюдателей на президентские выборы в США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские наблюдатели не поедут на президентские выборы в США по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), их туда не приглашали, сообщил член Центризбиркома России Николай Левичев.

Выборы в США - 2020

Выборы в США состоятся 3 ноября. В них участвуют кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден, вице-президент в администрации Барка Обамы. В этот же день состоятся выборы всех всех членов Палаты представителей и части сенаторов.

В 2016 году Россия направила наблюдателей на 58-е выборы президента США.

Однако США отказались принять российскую национальную делегацию наблюдателей на выборы, Россия в ответ отказалась участвовать в международной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Несмотря на отказ США, российская сторона приняла решение осуществлять наблюдение дистанционно. Практика такого мониторила анализировала интернет, европейские и американские СМИ, а также использовала открытую информацию по дипломатическим каналам.

Кроме того, наблюдение велось и по линии дипломатических отношений: сотрудники посольства России в США подключались для наблюдения за выборами в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. При этом сотрудники посольства столкнулись с некоторыми проблемами, когда стали обращаться в Госдепартамент с просьбой получить аккредитацию для поездки в различные штаты.

Кроме того, 6 ноября 2018 года в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Шесть российских наблюдателей (ряд российских экспертов и два представителя ЦИК РФ) в составе БДИПЧ ОБСЕ осуществляли наблюдение за промежуточными выборами в конгресс США в пяти штатах - Неваде, Монтане, Северной Дакоте, Индиане и Кентукки.

Хроника 09 января 2018 года – 30 октября 2020 годаВыборы в США - 2020
БДИПЧ ОБСЕ Центризбирком США Николай Левичев

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